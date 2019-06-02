الجزيرة: مخزون إستراتيجي من الدقيق للعيد

أعلنت الاستاذة هدى عباس مدير ادارة التجارة ونقطة الجزيرة التجارية عن توزيع 9 الف جوال دقيق زنة 50 كيلو للمخابز بالولاية صباح اليوم وكشفت هدي في تصريح ” لسونا ” أن الإمداد اليومي من الدقيق لولاية الجزيرة يتراوح ما بين 8 إلي 9500 جوال وأقرت بتأثر حصة الولاية من الدقيق بقطوعات الكهرباء .
وأشارت لجهود إدارتها لتوفير مخزون استراتيجي بالولاية لسد حاجة المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك وقطعت بتوفير كل إحتياجات المخابز من الغاز خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع إدارة البترول بالولاية إضافة لتكوين لجنة من إدارة التجارة وعدد من الجهات ذات الصلة لمتابعة توزيع دقيق الخبز للمخابز في أيام العيد وعبرت عن إشادتها بالإستقرار والوفرة الذي شهدته الولاية في الخبز خلال شهر رمضان وذلك بفضل تضافر كل الجهود الرسمية والشعبية .
سونا