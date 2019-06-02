الصحة الاتحادية اكتمال الاستعدادات لطوارئ عطلة الفطر

اكد د. سليمان عبد الجبار وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف اكتمال الاستعدادات لطوارئ عطلة عيد الفطر المبارك
وقال عبد الجبار في تصريح ( لسونا ) ان الوزارة وضعت خطة اسعافية علي المستوى الاتحادي والولايات لتغطية كل الخدمات بمختلف المنافذ والمستشفيات والمراكز الصحية خاصة اقسام الطوارىء خلال العطلة
واشار عبد الجبار ان الوزارة وفرت الحاجة من الامداد الدوائي والمستهلكات الطبية
مؤكدا تنفيذ الخطة في كل الوحدات والاقسام والمستشفيات مشيرا إلى انه تم وضع جداول للمناوبات الادارية ومناوبات تقديم الخدمات عبر المؤسسات في اقسام الطوارىء والاقسام التشخيصية والعلاجية.
وحول مستشفيات ولاية الخرطوماوضح عبد الجبار”ان من مهامنا الاشراف عليها للتاكد من عمل المستشفيات العامة خلال عطلة العيد وهناك غرفة مركزية لمستشفيات الولاية ستظل في حالة انعقاد دائم وستراقب الوضع الصحي ” لافتا إلى أن الخرطوم بها اكثر من 50 مستشفى اضافة للمراكز الصحية. كاشفا عن جولات تفقدية يوميا لتلك المستشفيات والوحدات وادارات وزارة الصحة الاتحادية للتأكد من ان الوحدات الخدمية تعمل بالصورة المطلوبة
سونا