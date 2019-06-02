دعما اجتماعيا لاكثر 35الف اسره بشمال كردفان

قدمت وزارة المالية الاتحادية دعما اجتماعيا لادخال35الف و203اسرة تحت مظلة التامين الصحي بولاية شمال كردفان وذلك دعم الوزاره للعام 2019
وقالت الاستاذه ليلي حسين الطاهر ابو حجيل مسؤلة قسم البطاقة بفرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية في تصريح ل( سونا ) ان فترة مابعد عيد الفطر المبارك ستشهد اجتماعات مكثفه لوضع الترتيبات والاستعدادات حول كيفية توزيع هذا الدعم على الشرائح المستهدفة بكافة محليات الولاية المختلفة
وقالت ليلي ان هذا الدعم سيسهم في تغطية اكثر من 100 الف مواطن الى جانب زيادة نسبة التغطية السكانية
واشارت الي انه سيكون اضافة حقيقية لمشروعات التغطية الشاملة للعام 2020 والتي تمضي مشروعتها بصورة راسخة في كل المحاور المختلفة
سونا