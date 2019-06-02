أكثرمن (7)ملايين جنيه حصيلة زكاة دار السلام

بلغ إجمالي حصيلة جباية مكتب زكاة محلية دار السلام بولاية شمال دارفور في الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2019م مبلغ (7) ملايين و (344) ألف و(473)جنيها بنسبة أداء بلغت 264% للعام 2019 م.
وقال مدير مكتب زكاة محلية دار السلام إسحاق بشر عبد الرسول إن الحصيلة الفعلية لزكاة الزروع بلغت (4) ملايين و (72) ألف و(165) جنيها بنسبة 330%. وعزا ذلك للموسم الزراعي الجيد بجانب تنفيذ الخطة المحكمة التي تمت من خلالها مشاركة العمالة الموسمية واللجان المساندة للمكتب بالإضافة إلى إحكام الرقابة والمتابعة للبوابات العابرة بمختلف أنحاء المحلية.
وأوضح بشر في تصريح لـ(سونا) أن الحصيلة الفعلية لوعاء الأنعام بلغت (3) ملايين و (137) ألف و(750) جنيها بنسبة أداء 243% للعام كاملا وذلك نسبة لتوفر المياه والمرعى وطبيعة المنطقة حيث أفضت تلك العوامل مجتمعة إلى مكوث الماشية لأطول فترة مكنت فرق عمل نفرة الجباية من سهولة الحركة والتحصيل، وقال إن إدارته لم تتمكن من العمل في وعاء عروض التجارة بالصورة المطلوبة حيث بلغ التحصيل فيه (80) ألف و(407) جنيهات بنسبة بلغت 80% نظراً لقلة الكادر العامل وانشغاله بنفرة جباية وعائي الزروع والأنعام، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لتكملة الجزء المتبقي من عروض التجارة عقب عطلة عيد الفطر المبارك. وأوضح بشر أن إدارته قد تمكنت في مجال زكاة المستغلات من تحصيل مبلغ (54) ألف و(150) جنيها بنسبة أداء بلغت 90% من الأداء للعام 2019م. وأضاف أنه رغم التأخير الذي صاحب تنفيذ برنامج شهر رمضان المعظم للعام 1440 هجرية بسبب عدم توفر السيولة إلا أن إدارته قد استطاعت الأيام الماضية تنفيذه، والذي قال إنه قد استهدف (1266) مستفيدا بتكلفة كلية بلغت مليون و(215) ألف و (700) جنيه، لافتا إلى أن البرنامج قد احتوى على عدة محاور شملت فرحة الصائم لـ(1266) مستفيدا، والراعي والرعية والذي استهدف (50) أسرة علاوة على نفرة الخلاوى واستهدفت (15) خلوة.
وأبان مدير زكاة محلية دار السلام أن العمل جارٍ لتمليك مشروعات إنتاجية للفقراء والمساكين في المجالات الزراعية والرعوية والتجارية حسب طبيعة المحلية وتتمثل في تمليك رؤوس أنعام ورأس مال تجاري فضلاً عن توفير (كاروهات للمياه ونقل البضائع)، وتمليك بناشر إلى جانب توفير معدات زراعية تقليدية وتقاوى محسنة لصغار المزارعين الفقراء، كاشفاً أن التكلفة الكلية للمشروعات تبلغ مليون وستمائة ألف جنيه لأكثر من مائة مستفيد ليصبح إجمالي المبلغ المقدم في برنامج شهر رمضان مبلغ (2) مليون و (815) ألف و(700)جنيه، مشيداً بكل الذين ساهموا في إنجاح نفرة جباية الأنعام والزروع وتحصيل الأوعية الزكوية الأخرى إلى جانب برنامج شهر رمضان المعظم وفق محاوره المختلفة.
سونا