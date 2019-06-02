ختام فعاليات ورشة تعزيز الصحة باللعيت

اختتمت اليوم بمحلية اللعيت بولاية شمال دارفور فعاليات ورشة تعزيز الصحة والتي نظمها مشروع الاصحاح البيئي بوزارة الصحة والتننمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونسيف لعدد (60) دارسا يمثلون المتطوعين واللاجئين من مجتمعات قرى (النايم شق الليمون، ام قلة، رهد التور، حجير، ابوجعرة ) .
واكد المدير التنفيذي لمحلية اللعيت معتصم جماع آدم اهتمام محليته بالصحة باعتبارها عصب الحياة، مطالبا بضرورة تكثيف الجانب التوعوي وتثقيف المجتمع وتبصيره بأهمية الصحة، مشيداً في الوقت نفسه بدور المنظمات العاملة في مجال الصحة بالمحلية، داعيا الدارسين الى ضرورة الاستفادة القصوى من الورشة وتطبيق ما تلقوه من تدريب على ارض الواقع..
فيما اشارت مسؤولة تعزيز الصحة بمشروع الاصحاح البيئي بالولاية علوية آدم علي الى اهمية الورشة في رفع الوعي الصحي وتغيير السلوك غير الصحي للمجتمعات الريفية واللاجئين الذين قدموا من دولة جنوب السودان .
سونا