برعاية والي الخرطوم اكتمال برنامج الراعي والرعية

اختتم امس برنامج الراعي والرعية بمحلية جبل أولياء الذي استهدف ( 50 ) اسرة ، واكد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم د.معتصم السيد هاشم على الدور الكبير الذي يقوم به ديوان الزكاة بإعتباره ازرع الوزارة المهمه جدا في قضية الضمان الاجتماعي التى تعمل في اخراج الفقراء من دائرة الفقر الي دائرة الانتاج من خلال تمليكهم مشروعات انتاجية بجانب تدخلها المباشر في معاش الناس وتقليل حدة الفقر .
وشكر دافعي الزكاة والمكلفين علي استجابتهم واخراج زكواتهم من الاموال حتى يتثنى للديوان تنفيذ المشروعات والبرامج الفردية والجماعية للفقراء والمساكين علما بان 70% من اموال الزكاة تصرف عبر مصرف الفقراء والمساكين .
كما جدد امين ديوان الزكاة بولاية الخرطوم د. بله الصادق، استمرار الديوان في تقديم الخدمات الخاصة للمستهدفين من الفقراء والمساكين واكد بان برنامج شهر رمضان المعظم لهذا العام جاء من اجل تخفيف اعباء المعيشه علي الاسرة المحتاجة واحياء قيمة التراحم والتكافل والإنفاق هذا الشهر العظيم .
وقال د. بله بان الديوان رصد مبلغ ( مئة وستون مليون جنية ) لبرامج رمضان لإدخال الفرحة ل132ألف و753 أسرة مستفيدة من خلال العديد من المناشط اهمها كرتونة الصائم لعدد ( 100.000 ) اسرة كما تفقد الاسرة المتعففه عبر برنامج الراعي والرعية بتكلفة ( 37 ) مليون جنية لعدد ( 350 ) اسرة بالإضافة لدعم الخلاوى ومشروع اطلاق النزلاء ومشروع فرحة العيد وافطارات المؤسسات المختلفة ..
سونا