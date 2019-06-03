أطباء: تسعة قتلى في العنف بالخرطوم

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2019/06/03
2019/06/03
قالت مصادر طبية ولجنة أطباء السودان المركزية إن تسعة قتلوا في العنف بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الاثنين.
واقتحمت قوات الأمن مقر الاعتصام في العاصمة صباحا في أسوأ أعمال عنف منذ عزل الرئيس عمر حسن البشير في أبريل نيسان.
رويترز
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