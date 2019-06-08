وزير إماراتي يكشف حقيقة وجوده بالخرطوم

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، السبت، عن استغرابه من فبركات الإعلام القطري، بحسب تعبيره، والذي يروج لوجوده في العاصمة الخرطوم، بينما هو يحضر منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، واصفاً ما يروجوه بالأخبار الكاذبة. وغرد قرقاش على حسابه في تويتر قائلاً: (استغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم). وأضاف قائلاً: (أشارك حالياً في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ربيعهم).
صحيفة الانتباهة
2 التعليقات
احمد
2019/06/08 at 5:21 م (UTC 2) رابط التعليق
خلينا من الاعلام القطرى ايها التافه انت ومن معك عاوزين تلعبوا بالسودان كما لعبتوا بليبيا واليمن لكن خسئتوا وسترون انت ما بتعرف سودانى يعنى سشنو لكن سنعلمك ايها الجاهل كما علمناكم من قبل لكن ما بينفع فيكم
محمد جامع
2019/06/08 at 5:42 م (UTC 2) رابط التعليق
– بعد إستلام الحكم من العسكر وتكوين حكومة مدنية ، يجب قطع العلاقات مع السعودية والإمارات ومصر ، وسحب الجيش السوداني من اليمن
– وأي إماراتي أو سعودي أو مصري ممنوع دخوله للسودان نهائيا وللأبد
– يجب مواصلة الثورة حتى سقوط المجلس العسكري ، لا تفاوض مع المجلس العسكري ، يجب على تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير عدم القبول بأيت وساطة ، الإثيوبيين محتلين منطقة الفشقة وملايين الأفدنة الزراعية في شرق السودان ، فهم مجرميين وهمباتة وسفلة