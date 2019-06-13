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جرائم وحوادث

2019/06/13

2019/06/13


مصرع (3) أشخاص دهساً بسيارة في أم درمان


جريمة - قتل - اصابة

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لقى (3) أشخاص مصرعهم دهساً بحافلة ركاب جنوبي أم درمان وقال مصدر إن الحافلة كانت تسير في الطريق الرئيسي بمنطقة الصالحة، إلا أنها انحرفت عن مسارها ودهست ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين (15 و45) عاماً وأودت بحياتهم في الحال، وأضاف المصدر حسب صحيفة السوداني أن الضحايا كانوا يقفون بجانب الطريق في انتظار المواصلات العامة، مبيناً أن شرطة المرور حققت حول ملابسات الحادثة ونقلت الجثامين إلى المشرحة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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