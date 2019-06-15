المجلس العسكري يتأهب لإعلان حكومة خلال أسبوعين

أفصح مصدر مطلع أن المجلس العسكري الانتقالي سيعلن عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال خلال أسبوعين من تاريخه سواء تم الاتفاق مع قوى الحرية أم لم يتم، ورجح في ذات الاتجاه أنه في حال تعثر الاتفاق مع قوى الحرية ستتم مشاركة بعض الأحزاب المنضوية تحته بمشاركة بعض التكنوقراط بمن فيهم عدد من أساتذة الجامعات وبعض الخبرات الوطنية التي تعمل في المنظمات الدولية.
وفي سياق قريب من ذلك قال كباشي: (نحن لدينا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة، لكن أرجأنا هذا الخيار للجهود التي يبذلها الوسطاء وصولاً لاتفاق، وما عايزين نلجأ للحل الأحادي إلا إذا استنفدنا كل الجهود، ويظل هو الخيار الأخير).
ومن جهته أكد مصدر آخر حسب صحيفة الإنتباهة، أن الوسيط الإثيوبي لم يستطع أن يحدث تقارباً بين الطرفين حتى الآن.
الخرطوم (كوش نيوز)
12 التعليقات
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طه الشيخ
2019/06/15 at 4:00 م (UTC 2) رابط التعليق
دة الكلام الصحيح الذي كان يفترض عمله من الأول.
الحرية والتغيير قلة لا تمثل الشعب السوداني وهم ليسو إلا أبواقاً للعلمانيين وأمثالهم من الذين لا تهمهم مصلحة البلد ولا يعرفون إلا مصالحهم ومنذ أن قامت الثورة أصبحوا يحلمون فقط بالمناصب والغنائم والتنازع حولها.
التغيير والحرية خدعوا الشباب وظلوا بعيدين عنهم ولا تجدهم في ساحة الإعتصام ولا في التروس وإبتعدوا عن أماكن الموت والياحات وحتى الجرحي ليس منهم من خدش وليس فيهم من زار جريحاً من الذين غرروا بهم، ولن تجدهم إلا في أماكن التلميع وكاميرات الإعلام أو في صالات القصر ورجاء المغانم.
mohammad
2019/06/16 at 12:11 م (UTC 2) رابط التعليق
اتقي الله يا ود الشيخ وقل خيرا” او اصمت.
سوداني غيور
2019/06/16 at 12:34 م (UTC 2) رابط التعليق
اسكت يا طه يا كوز. لا يقول بما تقول الا الفلول. الم تري قادة الحرية والتغيير محمولين علي اكتاف االشباب الثوار يوم فض الاعتصام وهم مجروحين ومضروبين الم تري الفيديديوهات. امثالك عبيد العسكر والطاغوت من دمر هذه البلاد.
حسين صابر
2019/06/16 at 5:21 م (UTC 2) رابط التعليق
صحيح القرار و يجب الا يتغير بضغط مظاهرات او احراق لساتك
لا بد من احترام خيار الشعب و ليس فقط الاصوات العالية
بلد بدون حكومة لشهرين هل يعقل
احشدوا الشارع الذي تقولون انه معكم و اذا اختار محمد يوسف فعلى الرحب و السعة بس ما نسمع نغمات تزوير و تحريف اذا كان اختيار الشعب غيركم
اكثركم شباب متحمس حادب على الوطن و لكن الطريقة الوحيدة للحكم هي الصندوق فشدوا حيلكم و اقنعوا الناس ان كوادركم هي الاجدر بالحكم
ابوهبه
2019/06/16 at 5:42 م (UTC 2) رابط التعليق
جربنا من قبل بتاع ينبغي وهلمجرا وناس هي لله ما للجاه فذ قنا الامرين من فساد وفشل هؤلاءالعالمنين افضل للبلد في هذا الظرف اولا لن تتقدم بينهم الا بالكفاءة والنزاهة والاخلاص وهذه هي اساسيات الدين فالذين يتخذون الدين واجهة او جده المهدي اوالميرغني صدقني حايملي كيسه ويفرغ ما في بطنك
عمك تنقو
2019/06/16 at 7:15 م (UTC 2) رابط التعليق
قلتا الحق يا طه ود الشيخ وما عليك منهم ديل الذباب الالكتروني اي زول يختلف معاهم ويقول الحقيقة بقولو ليهو (كوز) تبا لهم وتبا للكيزان الذين اساؤوا للاسلام وهؤلاء ان كانو واثقون من انفسهم لماذا مازالو يتخبون خلف المسميات الكذابه لماذا لا يظهرو توجهاتهم الحقيقية ازيال حركات التمرد يحملون السلاح ويقاتلون الجيش السوداني ويطالبونه بتسليم السلطه يجب على المجلس العسكري ان لا يسلم السلطة الا لمن يختاره الشعب السوداني عبر صناديق الاقتراع يقاتلون للحصول على السلطة دون انتخابات لأنهم يعلمون انهم يوم الانتخابات لا يسوون مثقال ذرة ربما كسبتم البعض وذلك بسبب اساءة نظام البشير لادعاءه بالحكم بالاسلام الاسلام منه براء ولكن ذلك لن يجعل اهل السودان يرتدون عن دينهم ويعتنقون العلمانية لن ينجح دعاة العلمانية في السودان لأن اهل السودان متمسكون بدينهم من حيث المبدأ
Abu Ayoop
2019/06/17 at 6:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
الكوز الايام دي زي الغنماية داقها المطرة اعزكم الله ما عارف احدد موقفه من التغيير الحصل والثورة الكنست عفنهم 30 سنة فواقفين مع المجلس العسكري وهو لجنتهم الامنية التي غدرت بهم ونحت رئيسهم عنوة والان في طريقة لاول محاكمة بانه فاسد، وهم يعلمون ان لجنتهم الامنية بعد غدرت بهم الان تضع ايديها مع السعودية والامارات ومصر لاستئصال اي كوز في البلد فأي بلاهة سياسية اكثر من ذلك بدل ما يتصالحوا مع شعبهم ويتشاركوا مع قوى الثورة نحو سلطة مدنية تؤسس لدولة المؤسسات والقانون التي تلبي طموحات الجميع وتحقق أهداف الثورة المباركة ودمتم ودام كفاح الشعب السوداني
أبو متاب
2019/06/17 at 7:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
سلمت يداك يا طه
مشكلتنا أي زول يقول الحقيقة يقولوا عليهو كوز
بقى واضح لأي سوداني يعي ويفهم أن قوى إعلان الحرية والتغيير أكبر عقبة في طريق التحول الديمقراطي بنهجهم الإقصائي وتصورهم ليس هناك سوداني أفهم منهم ، والسؤال المهم من الذي فوضهم للتحدث بإسم الشعب السوداني وإستلاب ثورة الشباب منهم
حتى الآن لاحديث لهم غير التطهير والإجتثاث والمحاسبة دون رؤية واضحة لإدارة البلاد وتتجاذبهم الخلافات الداخلية التي طفحت وإستفحلت ، نسأل الله أن يولي علينا من يصلح
العمده
2019/06/17 at 9:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
مفهومي البسيط هو ان الديمقراطيه الحقه هي الانتخابات اما التسليم الكيري ساي ده ليس ديمقراطيه يعني حكومه تسيير يكون بعدها انتخابات مقبوله بس تسليم البلد لجهه معينه اقصد الحريه والتغيير ليست بالشرعيه ولا بالديمقراطيه مع احترامي للجميع
بابو
2019/06/17 at 10:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا
ابوعبدالله
2019/06/17 at 1:28 م (UTC 2) رابط التعليق
يا جماعة قوى الحرية والتغيير اقصى من غير الكيزان كل من هب ودب في قوى الحرية والتغيير وياهم زاتهم الكانوا مشاركين الكيزان 30 سنة عملوا ايه ده تخمهم وتخم المجلس نفسه اللي قتل المئات ويقولوا واحد وستين فقط قاتلهم الله انى يؤفكون كان من الاول بيقوالوا نحن ما بتاعين سلطة وما عاوزين المناصب والكراسي تبا لهم وبعد تدخلات واخد كيف يعملوا من الحرية والتغيير وفهموا اللعبة شوية عملوا لازم مشاركة ولما اخذوا كيفية الطريقة والمجالس والدستور وكيف يحكموا قالوا ما خلاص نحكم نحن ونمس الكراسي ونقتل الما عاوزنا نفس طريقة الكيزان نسخة معدلة كيزان بنكهة جديدة اي بفترة جديدة فقط لكن نفس الكلام وبعد شوية الفترة الانتقالية ضاقت ولازم انتخابات وجاك التزوير للرباطة وقطاعين الطرق وشوية تشاديين استلموا العاصمة وقتلوا الجيش وما تبقى تم احالته بتهمة الكوزنة وبقايا النظام السابق وتم تدمير الجيش واصبح السودان بدون جيش فقط مليشيات وقطاع طرق هذا الوضع لن يستمر طويلا وسيتقاتلون فيما بينهم بعد ايام وسترون سيظهر قاطع طريق آخر او سارق حمير ومواشي اخر وهكذا لن يكون هناك امن في العاصمة ولا في الولايات وسيتم نهب السودان من دول خارجية اولها مصر والامارات بخلق الفوضى لعدم استغلال موارد السودان والميناء الاستراتيجي يعني عدم وجود حكومة يعني استمرار احتلال حلايب وشلاتين وابورماد وعدم استغلال الميناء بورتسودان وعدم الزراعة ليتمكن السودان من اصلاح الاقتصاد هذا ما يريدونه بالاخص الكيان المحتل وممولهم اخوان النصيرية والشيعة قاتلهم الله ينفذون مخطط اليهود لعنهم الله جميعا
لذلك على الجيش الحر ان لا يزيع قطاع الطرق من الجيش وتكون جيش من الزيرو على الوطنية والسودان في المقام الاول لا حزبية ولا حماية افراد ويجب محاكمة المجلس العسكري على المجازر مع بقايا النظام السابق محاكمة عادلة او تسليمهم للمحكمة الجنائية
lion
2019/06/17 at 2:01 م (UTC 2) رابط التعليق
تبا للذين يحاولون تدويل الشأن السوداني ثم يرقصون على جثة الوطن.. الناس تستعد للأسوأ للتضحية بالروح من أجل الدين والوطن..