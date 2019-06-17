لأول مرة المغنية الأمريكية “ريهانا” تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة علاقتها بـ “حسن جميل”!

أعترفت الفنانة الأمريكية، ريهانا، أخيراً بعلاقتها بالملياردير السعودي حسن جميل، بعدما أنكرت ذلك مرات عديدة في وقت سابق.
وكانت ريهانا البالغة من العمر 31 عامًا، قد دأبت على التزام الصمت حيال علاقتها بحسن، دون أن تنفي أو تؤكد العلاقة، رغم الشائعات الدائرة حولهما منذ عامين على الأقل.
وردت الفنانة خلال مقابلتها مع مجلة ”انترفيو“، على سؤال إن كانت تواعد أحدًا، قائلة: ”بإمكانك النظر إلى غوغل“، وهو ما يعد أول اعتراف من منها بعلاقتها بحسن جميل.
وأكدت ريهانا أيضًا أنها تعيش قصة حب، ولكن حين سئلت عن الزواج، ترددت قليلًا قبل أن تجيب أن ”الله وحده يعرف ذلك، فالإنسان يخطط، لكن الله له خططه أيضًا“. وعما إذا كانت ترغب في أن تصير أمًا، قالت ريهانا إنها ”ترغب في ذلك أكثر من أي شيء آخر في الحياة.
صحيفة المرصد