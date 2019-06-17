بعد تغريدة “خلوني بصلواتكم” .. الكشف عن تفاصيل مرض هيفاء وهبي الخطير !

فاجأ الصحافي اللبناني إيلي باسيل متابعي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإعلان طبيعة مرضها.
وكتب في تغريدة نشرها على حسابه على موقع “تويتر” ثم أعاد نشرها على حسابه على “إنستغرام”: “للأسف هيفاء فعلًا مريضة… كبدها تعبان كتير وبحاجة لعلاج مكثّف… دعولها بالشفاء”.
وأحدث هذا الإعلان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الكثير من المتابعين عن مدى صحة هذا الخبر وتمنوا للفنانة الشفاء العاجل.
ويشار إلى أن هيفاء أعلنت مرضها منذ أيام قليلة من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على “تويتر”.
وجاء فيها : “عيد مبارك، ينعاد على الجميع أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر…خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.الحمدلله على كل شيء”.
صحيفة المرصد