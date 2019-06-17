توجيه للمصارف بالاستمرار في تخصيص حصائل الصادر لاستيراد الأدوية

أصدر بنك السودان المركزي بعض الإجراءات حول استخدام النسبة المخصصة لاستيراد الأدوية البشرية ووجه خلالها بالاستمرار في تخصيص نسبة الـ(10)%
على الأقل من حصائل الصادرات لدى المصارف لصالح استيراد الأدوية البشرية وإيداع المبلغ المخصص فى حساب باسم (استيراد الأدوية)، وإدراج حصيلة الصادر فى نظام الصادر والوارد الإلكتروني (IMEX) فورإضافتها لصالح المصرف طرف مراسله بالخارج، وتنفيذ طلبات الاستيراد، وخطاب عدم ممانعة صادر من المجلس القومي للأدوية والسموم، وتأكد المصرف من المجلس القومي للأدوية والسموم عن صحة الفواتير المبدئية وخطاب عدم الممانعة بإرسالها للمجلس عبر البريد الإلكتروني وعدم تنفيذ أي عملية استيراد ما لم يستلم المصرف تأكيد المجلس القومي للأدوية والسموم بالكيفية المذكورة.
وألزم البنك المركزي المصارف بعدم تنفيذ أي عملية استيراد انتهت فترة سريان خطاب عدم الممانعة المحددة بواسطة المجلس القومي للأدوية والسموم ، وأن يحدد المصرف فرعاً واحداً لتنفيذ واستغلال النسبة المخصصة لاستيراد الأدوية البشرية وإلزام العميل بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ استخراج استمارة الاستيراد (IM) وتحديث البيانات بنظام الصادر والوارد الإلكتروني بصورة فورية، والالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الأخرى المنظمة للاستيراد الصادرة من بنك السودان المركزي، والاحتفاظ برئاسة المصرف بملف منفصل لعمليات الاستيراد المنفذة خصماً على حساب استيراد الأدوية وذلك لأغراض المراجعة والتفتيش، والاحتفاظ بالرسائل والمستندات المتبادلة مع المجلس القومي للأدوية والسموم ضمن ملف عملية الاستيراد المعنية، وإخطار بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي – بأسماء العملاء في حالة عدم الالتزام بما ورد من توجيهات.
وقرر بنك السودان المركزي إدراج استيراد المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف لصناعة الأدوية البشرية ضمن استخدامات النسبة المخصصة (10% من حصيلة الصادرات)، وذلك وفقاً لاعتماد المجلس القومى للأدوية والسموم.
الخرطوم: هالة
صحيفة السوداني