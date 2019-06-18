السيسي: مشكلة السودان هي من يحكم السودان

قال الدكتور التجاني سيسي رئيس تحالف نهضة السودان إن مشكلة السودان تكمن في من يحكم السودان وليست كيف يُحكم، مشيرا إلى البداية التي وصفها بالخاطئة لقوى الحرية والتغيير التي أدت للصراع حول السلطة.
وأشار السيسي في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الذي أعلن فيه عن التحالف، إلى أن الصراع حول السلطة منذ الاستقلال أدى إلى تأصيل عدم الاستقرار بالوطن، لافتا إلى تسيد المشهد السياسي بعد إسقاط النظام من قبل قوى الحرية والتغيير التي ذهبت في اتجاه إقصاء الغير، منتقدا تجريمها لكل من شارك في النظام السابق وتجريم تقديرات الأحزاب السياسية.
ولفت السيسي إلى أهمية السودان من ناحية الأمن القومي والإقليمي، منبها إلى أن السودان يمر بحالة استقطاب سياسي بلغ ذروته حسب قوله، مناديا بالاعتراف بالاستقطاب الجهوي والإثني الذي أصبح بائناً ووصل مرحلة (خشم البيوت) إلى جانب فقدان الثقة بين مكونات الشعب، ووصف الأمر بالنذير الخطر.
وقال السيسي إن قوى الحرية والتغيير قد ألغت ضمنيا نظام الحكم الفدرالي، معبرا عن رفضهم لمركزية الحكم، لافتا إلى بروز نزاعات بالولايات لهذا السبب، مناديا باتفاق حول كيف يُحكم السودان والترتيب لفترة انتقالية ترسي دعائم نظام ديمقراطي سلس، رافضا الاتفاق الثنائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، محذرا من الوساطات الإقليمية التي بدأت تتواتر، مؤكدا أن القضية داخلية ينبغي أن يتم حلها عبر المكونات السياسية السودانية.
سونا