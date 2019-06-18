حميدتي يوجه بتنظيم الإدارة الأهلية

وجه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتنظيم الإدارة الأهلية وأن يشارك الشباب في الإدارة الأهلية.
ودعا خلال مخاطبته اليوم بأرض المعارض ببري ملتقى الإدارة الأهلية في عموم السودان التي فوضت المجلس العسكري تفويضاً مطلقاً بتشكيل حكومة تكنوقراط وكفاءات لإدارة شأن البلاد دون إقصاء لأحد، دعا إلى كلمة سواء تجمع كل السودان وتحارب الشائعات والفتنة وأن تكون على قلب رجل واحد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان .
وأضاف أن الإدارة الأهلية التي حملها مسؤولية التفويض أيضاً هي صاحبة الحل والعرف والحكمة، مشيراً لضرورة توحيد القبائل ونبذ الفتنة وتوحيد القبائل وعدم إدخال السياسة بين القبائل.
وأشار إلى أهمية أن ترجع الإدارة الأهلية لتاريخها الماضي وسلطاتها الحقيقية وفتح بيوت الإدارة الأهلية وتنظيمها وأن تكون مربوطة وأن تكون مسيطرة على القبيلة، محملاً الأحزاب السياسية العريقة المسؤولية، زائداً أن التاريخ لا يرحم وعليهم أن يدعو للحكمة وأن يتجردوا من المصالح الشخصية للمصالح الوطنية.
وقال حميدتي إن الإدارة الأهلية تمثل البرلمان والمجالس التشريعية، داعياً أطياف الشعب والشباب لتحمل المسؤولية وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد للخروج بالبلاد لبر الأمان.
هذا وحيا دقلو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية وقوات الدعم السريع ودورها في الأمن.
فيما تسلم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وثيقة عهد من الإدارة الأهلية.
سونا