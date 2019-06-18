المحكمة تدين( 100) متهم بالإخلال بالأمن والسلامة

أدانت محكمة النظام العام بالحاج يوسف أمس (١٠٠) متهم بمخالفة نص المادتين (٦٩/٧٧) من القانون الجنائي المتعلقتين بالإخلال بالأمن والسلامة والإزعاج العام، وذلك على خلفية القبض على المدانين الـ(100) وبحوزتهم كميات من الأسلحة البيضاء بالشوارع العامة بالحاج يوسف، وذلك أثناء عمليات إحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد، وأوقعت المحكمة عقوبة الجلد (٣٠) جلدة في مواجهة أربعين مداناً، فيما استكتبت بقية المتهمين تعهداً لمدة (٦) أشهر بحسن السير والسلوك، وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة البيضاء والتي تم تقديمها للمحكمة كمعروضات في القضية، والتي ترجع تفاصيلها إلى أن الشرطة كانت قد ألقت القبض على جميع المتهمين بالأحياء المتفرقة بمنطقة الحاج يوسف عقب فض اعتصام القيادة العامة ، وبتفتيش المتهمين تم العثورعلى أسلحة بيضاء ( سكاكين وسواطير)، بحوزتهم وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة ودون في مواجهتهم بلاغات منفصلة
الحاج يوسف: تسنيم جدو
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