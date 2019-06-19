جامعة الخرطوم تقف على الأضرار والخسائر

استعرض مدير جامعة الخرطوم بروفيسور أحمد محمد سليمان تقريراً مصوراً حول الاعتداء والدمار الذي لحق بعدد من كليات ووحدات الجامعة ، وذلك في الاجتماع الذي عقد أمس بقاعة الاجتماعات بالشئون العلمية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجامعة المهندس مكاوي محمد عوض وبحضور وكيل الجامعة دكتور علي أحمد مقرر المجلس وعدد من الأعضاء من داخل وخارج الجامعة. صرح بذلك لـ(سونا) دكتور عبد الملك النعيم أحمد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة.
وأدان الأعضاء الأحداث وما لحق من أضرار وخسائر بالجامعة، وتناولوا الكيفية التي يمكن عبرها إعادة تعمير ما تم تدميره، وأكد المهندس يوسف أحمد يوسف رئيس الغرفة التجارية باتحاد أصحاب العمل السوداني طرح الاتحاد لشعار تعمير الجامعة كواحد من برامجه للمرحلة القادمة.
وأشاد المجلس بجهود إدارة الجامعة ومتابعتها للأحداث والإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية، وأمن على استمرار لجنة تقصي الحقائق التي كونتها الجامعة وأهمية الاستعانة بها عند الحاجة.
وأشاد بمبادرة أصحاب العمل لإعمار الجامعة، مثمنا دور الطلاب الذين وقفوا مع إدارة الجامعة للمحافظة على ممتلكاتها، وطالب المجلس بضرورة اتخاذ الإجراءات والتحوطات الضرورية لتأمين ممتلكات الجامعة، مشيداً بلجنة بروفيسور عبد الملك محمد عبد الرحمن التي قدمت مبادرة لحل مشاكل البلاد عبر منبر السياسات بالجامعة، مقترحا توسيعها بإضافة أعضاء جدد وفقا لتقديرات مدير الجامعة ومقابلة رئيس وأعضاء المجلس العسكري.
وأكد المجلس أهمية توثيق كل ما حدث والاستمرار في الدعوة لنداء الجامعة لكل فئات المجتمع، مؤمنا على ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة حالياً لإعادة الجامعة إلى وضعها الأول.
من جهته زار وفد المجلس عدداً من المواقع التي طالها التدمير، حيث وقف على مستشفى الجامعة (الكلينك) وإدارة الجامعة وكلية الدراسات العليا.
الخرطوم 19-6-2019م (سونا)