الحج والعمرة بالخرطوم: التقديم للحج يسير بسهولة عبر الانترنت ووسائل اخرى

أكدت الإدارة العامة للحج والعمرة بولاية الخرطوم أن التسجيل للمتقدمين لحج العام 1440 هجرية يسير بطريقة سهلة وميسرة من خلال التقديم بالإنترنت الأرضي ومجمعات خدمات الجمهور بولاية الخرطوم والرقم الموحد 5900 والهواتف التي خصصتها الإدارة البالغة 14 رقم هاتف خصصتها ولاية الخرطوم للحجاج رقمين لكل محلية تم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضحت الإدارة العامة للحج والعمرة بولاية الخرطوم أن الحجاج الذين سجلوا لليوم الأول بلغ عددهم 4529 حاجا منهم 2327 من الرجال و2202 من النساء وفق التقرير اليومى لمركز المعلومات بالمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم .
يذكر أن عملية التقديم لحج 1440هجرية تتواصل حتى الجمعة 21 يونيو 2019م.
الخرطوم 19-6-2019م (سونا)