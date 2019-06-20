جمارك مطار الخرطوم تضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية مخبأة داخل مناطق حساسة بجسد سيدة

أحبطت سلطات جمارك مطار الخرطوم، محاولة تهريب (117.200) ريال سعودي و(3070) يورو، بجانب (900) درهم إماراتي للخارج، ضبطتها بحوزة سيدة مخبأة داخل مناطق حساسة بجسدها.
وأوضحت معلومات (الصيحة) أمس، أنه تم إيقاف مسافرة ضُبِطت بحوزتها العملات الأجنبية، وقال مدير فرع الصالات والتارمك العقيد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد، في تعميم صحفي، إن إدارة جمارك مطار الخرطوم حققت نجاحات كثيرة بضبط كميات كبيرة من العملات، بفضل الدعم والنهضة والتطور الذي شهده المطار بسد كثير من الثغرات بواسطة اللجنة الأمنية ورئيس الهيئة الذي أولى الإدارة اهتمامًا بإضافة أجهزة الفحص والرقابة والكشف ودعم القوة ورفع الحس الأمني من خلال التدريب والتوعية المستمرة والمراقبة اللصيقة والمتابعة الدقيقة والتحفيز المستمر للقوة، مما انعكس على الروح المعنوية وأصبحت القوة على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهام العملية.
وأشاد رئيس هيئة الجمارك، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير، بالإنجازات والنجاحات الأخيرة التي ظلت تحققها هيئة الجمارك عبر مكافحة التهريب والجمارك بالمركز والولايات.
الخرطوم (صحيفة الصيحة)
1 التعليقات
تسقط بس
2019/06/20 at 7:05 م (UTC 2) رابط التعليق
السؤال هو ميف وجدتها الجمارك اكا مانت داخل مهبلها او شرجها
الطريقة الوحيدة هي ان الجمارك تستخدم جهاز اشعة سينية عالي الطاقة مت النوع المستخدم للعفش و الممنوع للبشر و تهدد حياة ملايين المسافرين بالسرطان