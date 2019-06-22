صبي يكشف تحطيمه لمحل بلي استيشن بسبب سعر (قيم كورة)

كشف صبي أجنبي لدى مثوله أمام محكمة الأسرة والطفل بالامتداد جنوب الخرطوم، تفاصيل تحطيمه لمحل بلي استيشن بسبب سعر قيم كورة، وقال الصبي للمحكمة إنه ذهب لمحل البلي إستيشن الذي يملكه الشاكي ليلعب (قيم) كورة، ودفع لصاحب المحل (3) جنيهات بدلاً من (4) جنيهات، معترفاً بأنه يعرف سعر القيم (4) جنيهات، مما أدى إلى وقوع مشاجرة بينهما الأمر الذي استدعى الشاكي لضربه بخرطوش مياه، مما دفع المتهم لرفع طوبة من الأرض ووجهها نحو الشاكي إلا أن الطوبة وقعت على إحدى شاشات المحل وتسببت في كسرها، وفي سياق متصل أمرت المحكمة الشاكي بإحضار فاتورة صيانة، وعليه حددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم.
الخرطوم ـ مثاني عوض الله
المجهر السياسي