 أطلاق سراح نظامي اعتدى على طفلة أنجبت منه سفاحا مقابل تسوية مالية

أطلقت محكمة الاسرة والطفل ببحري سراح نظامي اعتدى على طفلة , وقضت المحكمة باعادامه شنقا لادانته تحت المادة (45) ب لاعتدائه على طفلة تبلغ من العمر (14) عاما وحملها منه سفاحا باحدى مناطق بحري شمال , واثبت تحليل “DNA”نسب الطفلة للمتهم , واقرار المتهم بالتهمة الموجهة اليه. وأعادت محكمة الاستئناف ملف الدعوى , بيد أن في الجلسة المنعقدة تنازل الشاكي عن الحق الخاص بتسوية مالية بين الطرفين .
المجهر
1 التعليقات
ود ساتي
2019/06/23 at 1:18 م (UTC 2) رابط التعليق
إنّا لله وإنا إليه راجعون.. حد يبيع شرفه بدريهمات؟ فما مصير الطفلتين ؟ وما حكم الشرع في مثل هذه القضية؟ (ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الفاسقون).