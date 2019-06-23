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جرائم وحوادث

2019/06/23

2019/06/23


 أطلاق سراح نظامي اعتدى على طفلة أنجبت منه سفاحا مقابل تسوية مالية



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أطلقت محكمة الاسرة والطفل ببحري سراح نظامي اعتدى على طفلة , وقضت المحكمة باعادامه شنقا لادانته تحت المادة (45) ب لاعتدائه على طفلة تبلغ من العمر (14) عاما وحملها منه سفاحا باحدى مناطق بحري شمال , واثبت تحليل  “DNA”نسب الطفلة للمتهم , واقرار المتهم بالتهمة الموجهة اليه. وأعادت محكمة الاستئناف ملف الدعوى , بيد أن في الجلسة المنعقدة تنازل الشاكي عن الحق الخاص بتسوية مالية بين الطرفين .

 

المجهر

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1 التعليقات

      1. 1
        ود ساتي

        2019/06/23 at 1:18 م (UTC 2) رابط التعليق

        إنّا لله وإنا إليه راجعون.. حد يبيع شرفه بدريهمات؟ فما مصير الطفلتين ؟ وما حكم الشرع في مثل هذه القضية؟ (ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الفاسقون).

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