المهدي ونمر يشهدان ضد البشير

فرغت نيابة الخرطوم من استجواب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي والفريق معاش بابو نمر، وأخذت أقوالهما كشهود اتهام في بلاغ مدبري انقلاب 30يونيو 1989م المدون ضد الرئيس الأسبق عمر البشير وعدد من قيادة الجبهة الإسلامية . وأكد الناطق الرسمى باسم هيئة الاتهام لمدبري انقلاب 30 يونيو 1989 م،
المحامي الشهير معز حضرة لـ(الإنتباهة) ، أن النيابة قد أخذت الاسبوع الماضي اقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر،كشاهد اتهام كذلك، فيما نوه حضره، الي ان الإجراءات في البلاغ تسير بشكل مخطط، لافتاً الى انه يتم الانتظار حتى تنتهي النيابة من جميع أعمالها كي تكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الاسابيع القادمة.
الجدير بالذكر أن هيئة الاتهام تتكون من عدة محامين مخضرمين وهم كمال الجزولي والسر الحبر ومحمد الحافظ، وكانت هذه القضية قد تمت بمبادرة من الراحل المقيم المحامي علي محمود حسنين.
رقية يونس