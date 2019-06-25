بعدما أغضبت المصريين .. ميريام فارس تتراجع عن تصريحاتها .. وتقول: تحيا مصر

تقدمت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بالاعتذار إلى الشعب المصري، وذلك بعد تصريحها في مهرجان موازين بشأن الحفلات في القاهرة، بقولها:”أصبحت ثقيلة على مصر”.
وكانت ميريام فارس تتحدث عن عدم إقامتها حفلات في مصر، في وقت أثار تصريحها ردود فعل كبيرة وهجوم كبير من قبل الجمهور المصري.
وتلقى المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، مكالمة تليفونية من ميريام فارس أعربت خلاله عن اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي.
وأكدت ميريام فارس امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية.
وأشارت ميريام خلال المكالمة التليفونية انه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى مشيرة الى انه لايمكن لاحد ان يزايد على حبها واتقديرها لمصر وشعبها.
وتابعت فارس في البيان أنها “لم أتعالى على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في الماء العكرة، ولم أتعالى على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر”.
وختمت ميريام فارس بيانها بـ”أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي واحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب. يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردّي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر. أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة “تحيا مصر” أعيد وأكرر: “تحيا مصر”.
صحيفة المرصد