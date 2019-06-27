توقعات بهطول أمطار في العاصمة وولايات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر هطول أمطار بالخرطوم وعدد من الولايات. ورصدت وحدة الإنذار المُبكر في تقريرها أمس، تكوُّن سحب رعدية توقعت أن تؤدي إلى هطول أمطار مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة ابتداءً من مساء أمس بالخرطوم وعدد من ولايات البلاد، وقالت إن الولايات المُتوقع تأثرها بهطول الأمطار والرياح العاتية تشمل “الخرطوم، كسلا، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، شمال وغرب وجنوب كردفان وغرب وجنوب دارفور”. وناشدت مستخدمي الطرق السريعة وقاطني المناطق المكشوفة وأصحاب الأمراض الصدرية وأمراض العيون توخي الحيطة وأخذ التدابير اللازمة.
صحيفة السوداني