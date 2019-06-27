كيم كاردشيان تستفز اليابانيين بـ”الكيمونو”

أثارت النجمة التلفزيونية الأميركية، كيم كاردشيان وِست، غضب اليابانيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاقها علامة تجارية جديدة للملابس الداخلية أسمتها “كيمونو”، مما دفع البعض إلى اتهامها بإهانة الزي التقليدي في البلاد.
وكانت كيم كاردشيان وِست (38 عاماً) أطلقت العلامة التجارية الجديدة “كيمونو” Kimono عبر “إنستغرام”، ووصفتها بأنها مجموعة من الملابس الداخلية من لون البشرة الطبيعية، و”يوفر حلولاً فعلية للنساء”، لافتة إلى أنها عملت عليها طوال عام كامل.
وقد أثار الإعلان ردود فعل متباينة. البعض عبر عن امتعاضه عبر وسم #KimOhNo، متهماً إياها بإهانة الزي التقليدي الياباني، ودعا آخرون حكومة البلاد إلى تقديم شكوى ضدها. واعتبر البعض أنها فرصة لإعادة الترويج للزي الياباني الذي تضاءلت شعبيته في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن “كيمونو” باليابانية تعني “شيء لارتدائه”، وهو رداء طويل فضفاض له حزام، ويعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر. وترتديه اليابانيات في المناسبات الخاصة.
العربي الجديد