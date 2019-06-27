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منوعات

2019/06/27

2019/06/27


“البرهان” يمنح “إسراء صلاح” وسام التفوق من الطبقة الأولى



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منح رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن”، الطالبة “إسراء صلاح” التي أحرزت المرتبة الأولى في الشهادة السودانية وسام التفوق من الطبقة الأولى

 

وأصدر “البرهان” مساء أمس مرسوماً جمهورياً حمل الرقم(199) قضى بمنح “إسراء” الوسام تقديراً على تفوقها وجهدها ومثابرتها على كل الطلاب الذين جلسوا للشهادة السودانية هذا العام،

وإحرازها المرتبة الأولى ، مبيناً أن الوسام يعد تحفيزاً لأقرانها مستقبلاً.وكانت “إسراء” قد جلست للامتحان من مدرسة الشيخ حمد بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل.

المجهر

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