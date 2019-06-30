ازدهار تجارة (القطط الشيرازي) في الخرطوم

رَصَدت (المصادر)، ازدهاراً واضحاً لتجارة القطط الشيرازي في العاصمة الخرطوم، وذلك مِن وَاقع درجة التّفاعُل الكبيرة التي تُحظى بها بُوستات بيع القطط بمواقع التّواصُل الاجتماعي المُختلفة، بينما أكّد عددٌ من المُهتمين بتجارة الشيرازي، أنّ ازدهار تلك التجارة في الخرطوم لم يقتصر على الشراء والبيع فقط، بل على جوانب أخرى، حيث انتشرت عيادات الطب البيطري في العاصمة، تلك العيادات التي قام بإنشائها عَدَدٌ من الأطباء البيطريين للاستفادة من الانتعاش الكَبير الذي تَشهده أسواق الحيوانات الأليفة، وزادت مَصادِر أنّ أسعار القطط الشيرازي تتراوح ما بين (6 – 10) آلاف جنيه مُقابل القطة الواحدة، بينما تُعتبر الأنثى أغلى من الذكر.
صحيفة السوداني