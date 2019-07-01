اجتماع لمناقشة متطلبات التأمين الصحي بالمستشفيات

اجتمع مدير هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم د. عمر حاج حسن اليوم بالمديرين العامين بمستشفيات الولاية الخرطوم بحضور د. بابكر محمد علي المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم المكلف والمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. بشير محمد الماحي لمناقشة متطلبات التأمين الصحي بالمستشفيات والتعرف على أهم المشاكل المعوقات التي تواجه تقديم خدمات التأمين الصحي بالمستشفيات.
وكشف د. بابكر محمد علي المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم أن 70% من سكان الولاية مؤمن عليهم الأمر الذي ينعكس على تقديم الخدمات بالمستشفيات، موضحا أن 70% من خدمات المستشفيات مقدمة من التأمين الصحي لافتا إلى أن الهدف من التأمين الصحي هو التخفيف عن المواطن من الصرف علي العلاج، مشيرا إلى العلاقة المميزة بين التأمين الصحي والوزارة.
من جانبه أكد د. عمر حاج حسن مدير هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم الاستخدام الأمثل للموارد الموجودة، كاشفا عن وضع مقترح لزيادة مساهمات التأمين الصحي في عمليات المخ والأعصاب والقلب، موضحا أن قائمة الأدوية التي تدخل تحت مظلة التأمين الصحي تندرج وفق منظمة الصحة العالمية والسياسة السودانية ويشرف على وضع هذه القائمة اختصاصيون من كل المجالات الطبية المختلفة للوصول إلى التغطية الشاملة. في وقت أعرب فيه عن استعداد الهيئة للتعاقد مع صيدليات خاصة لضمان توفر الأدوية، مؤكدا تقديم خدمات التأمين الصحي للأطفال دون سن الخامسة حيث وصلت نسبة تغطيتهم إلى 65%.
من جهته أوضح د. بشير محمد الماحي مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي أن التأمين الصحي من أكبر المشاريع التي تمت بولاية الخرطوم، مشيرا إلى أن أكثر من 26 مليون مواطن يحملون بطاقة تأمين صحي ويتلقون الخدمات الطبية عبره، وأن التأمين من أكبر المشروعات التي أنجزت في الخدمات الطبية لتحقيق التغطية الشاملة لتخفيف العبء عن المواطن.
سونا