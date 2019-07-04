بعد إصابتها بمرض خطير .. “ريهام سعيد” تظهر فجأة وتوجه رسالة “مؤثرة” لجمهورها !

ظهرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، على تطبيق “إنستجرام”، لتوجه رسالة إلى جمهورها بعد أيام من إعلانها إصابتها بمرض خطير، قائلة: «افعل ما شئت فكما تدين تدان».
وأضافت “سعيد” التي اشتهرت بتقديم حلقات مثيرة للجدل في الشارع المصري: «اقبلونا كما نحن ، أو اتركونا كما نحن ، فلا أنتم تملكون حق تعديلنا ، ولا نحن نملك رغبة التبرير .. افعل ما شئت فكما تدين تدان».
كانت “سعيد” أصيبت بمرض “بكتيريا الوجه” وهو مرض خطير، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، من خلال صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.
وأجرت الإعلامية عملية جراحية لمواجهة المرض، إلا أن الأطباء أخبروها بأن العملية لم تكن كافية للقضاء عليه، وحذروها من أن البكتيريا إذا لم تُعالج قد تصل للمخ وتسبب الوفاة، كما طالبوها بالراحة لمدة شهر.
صحيفة المرصد