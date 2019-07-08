11 مليون قطعة شوكولاتة لركاب “طيران الإمارات” سنويا

تقدم طيران الإمارات كل عام ما يزيد على 11 مليون قطعة شوكولاتة فاخرة تستوردها من جميع أنحاء العالم، لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وتستخدمها لتحضير أنواع متعددة من الحلويات ليستمتع بها ركابها في جميع الدرجات.
وتشكل هذه الحلويات جزءاً من تجربة تناول الطعام الفاخرة التي تشتهر بها الناقلة والمحضرة على أيدي طهاة عالميين.
ويستمتع المسافرون في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بتذوق أشهى أنواع الشوكولاتة والحلويات تحمل 8 علامات تجارية مختلفة من 6 دول.
ويتم اختيار هذه الشركات لإتاحة الفرصة أمام العملاء لتذوق الشوكولاتة الفاخرة من جميع أنحاء العالم، وتشمل أيضاً تلك المحلية في دولة الإمارات، مقر الناقلة الرئيسي، ويتم تغيير أنواعها كل 3 أشهر لتوفير تجربة أغنى للمسافرين الدائمين.
وتشكل الشوكولاتة نكهة ختامية للوجبات ذات الأطباق المتعددة والمستوحاة من البيئة المحلية التي تشملها تجربة تناول الطعام على الطائرة.
وتقدم الناقلة قطعتين من الشوكولاتة وتشمل النكهات: كريمة القهوة، برالين اللوز، 70% جواناجا الداكنة، توفل الليمون الأبيض، كاكاو نيبس الداكن، بيتاشيو برالين، والشوكولاتة مع ملح كوزكو ونبس.
ويستمتع المسافرون في الدرجة الأولى بتذوق مزيد من أنواع الشوكولاتة في السلة الموجودة داخل جناحهم، ومن ضمنها شوكولاتة “باتلر” من أيرلندا بنكهات متعددة تشمل: الشوكولاتة البيضاء مع التوت وشوكولاتة الحليب مع العسل.
كما تقدم طيران الإمارات في جميع الدرجات حلويات بالشوكولاتة وشراب الشوكولاتة، ويوزع أفراد الطاقم في الرحلات الطويلة قطع الشوكولاتة والمصاصة على الأطفال خلال مواسم الأعياد، وفي الصالون الجوي على طائرة الـA80 تقدم شوكولاتة “إم آند إمز” M&Ms وكعك الشوكولاتة وغيرها.
بوابة العين الاخبارية