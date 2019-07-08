العطور باهظة الثمن مضيعة للمال .. الرخيصة أكثر جاذبية

كشف باحثون بريطانيون أن المستهلكين يفضلون شراء العطور الرخيصة والبسيطة ويجدونها أكثر جاذبية، معتبرين أن شراء عطر باهظ الثمن مضيعة للوقت والمال.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الدراسة شملت أكثر من 10 آلاف رائحة عطرية، وخلصت إلى أن المستهلكين لا يفضلون العطور ذات الأسعار المرتفعة الموجودة في الأسواق، بل يميلون للروائح الطبيعية مثل الياسمين والنعناع.
وتوصل فريق البحث من كلية لندن الإمبراطورية إلى أن العطور الأكثر شعبية هي الياسمين والمسك وخشب الصندل والعنبر والبرجموت أو الليمون العطري.
وقال العلماء إن إنفاق الكثير من الأموال لا يعني بالضرورة الحصول على عطور أفضل، لأن بعض العطور المذهلة التي كانت تستخدم في الماضي يجرى تصنيعها من تركيبات رخيصة نسبيا.
خلال الدراسة، عقد الباحثون مقارنات بين تقييمات المشترين للعطور ومكوناتها عبر الإنترنت، ووجدوا أن خليط الغرنوقي واللافندر من أكثر الخلطات العطرية رواجا.
كما توصلوا إلى أن مزيج المسك والفانيلا ونجيل الهند يحظى بشعبية لكن نادرا ما يستخدم، والأمر ذاته بالنسبة لمزيج الياسمين والنعناع الذي حصل على تقييمات مرتفعة لكن ليس شائعا بين العطور.
ورغم أنها قد تبدو قديمة الطراز، لكن بالتحليل الرياضي وجد أن “الأوراق الزهرية” مثل الغرنوقي من الروائح الشهيرة، ولم يكن لسعر أو عمر الرائحة العطرية تأثير على إعجاب الأشخاص بها.
قالت فيفا فاسيلوسكايت، رئيسة فريق البحث، إنهم سلطوا الضوء على العوامل التي تلعب دورا في نجاح العطور، علاوة على وضع إطار لتحليل إحصائي للروائح التي تعتمد على خصائص بسيطة وتقييمات المستهلكين.
وأضافت أن الدراسة يمكن أن تكون أداة ذات فائدة لاختيار مكونات نظامي، أو “أنف صناعية” في مجال صناعة العطور.
بوابة العين الاخبارية