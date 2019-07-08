30 طنا من النفايات حصيلة زفاف ابن ثري هندي .. والغرامة بالانتظار

غرمت السلطات الهندية شركة تنظيم حفلات زفاف استعانت بها عائلة جوبتا، التي تلاحقها الفضائح في جنوب أفريقيا، نتيجة رمي النفايات عقب الاحتفالات التي أقيمت في منتجع فخم تحيط به سلسلة جبال ناندا ديفي.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن عمالا مدنيين جمعوا منذ 22 يونيو/حزيران نحو 30 طنا من النفايات.
وثمة تحقيقات في حق عائلة المهاجرين الهنود الأثرياء الذين غادروا جنوب أفريقيا في 2017؛ لضلوعهم في سلسلة من الصفقات المشبوهة التي شملت مسؤولين حكوميين وممتلكات تعود إلى الدولة، عقدت خلال فترة حكم الرئيس السابق جايكوب زوما التي استمرت 9 سنوات.
وكان الأشقاء جوبتا الـ3 استعانوا بشركة “إي فاكتورز” لتنظيم حفلات زفاف فخمة لأولادهم الشهر الماضي في أولي، وهو منتجع للتزلج محاط بسلسلة جبال ناندا ديفي في ولاية أوتاراخاند الهندية.
واستقطبت حفلات الزفاف اهتماما واسع النطاق في الهند، بعد انتشار صور للمكان الخلاب وهو مليء بالزهور المتعفنة وفضلات الطعام والقمامة.
وقال المسؤول المدني المحلي إس بي نوتيال، إن المنظمون غرّموا بدفع 250 ألف روبية (3621 دولارا)؛ لتركهم المكان بالشكل الذي كان عليه.
وأضاف أن بعض العمال الذين عينتهم الشركة قد تغوطوا في المكان أيضا.
كذلك، غُرم الفندق حيث أقيمت حفلات الزفاف بدفع 25 ألف روبية (362 دولارا)؛ لتركه “أنظمة الصرف الصحي مفتوحة”.
بوابة العين الاخبارية