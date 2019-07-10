نقابة الأطباء الشرعية: (12) حالة اغتصاب وتكبدنا خسائر بمليارات الجنيهات بفض الاعتصام

أكد نقيب نقابة الأطباء الشرعية د. أحمد الشيخ، تعرض (10) سيدات وشابين للاغتصاب في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يونيو الماضي، الموافق 29 رمضان المنصرم، وأعلن تكبد النقابة خسائر بمليارات الجنيهات في تلك الأحداث.
وقال الشيخ في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل إن حالات الاغتصاب خضعت للعلاج النفسي والتأهيلي بمركز طه بعشر ومركز الإصابات التابع لجامعة الاحفاد.
وأضاف أن النقابة أنشأت مجموعات لمتابعة تلك الحالات تجنباً لحدوث حالات انتحار، خاصة عقب اقدام احدى الفتيات على الانتحار بعد عجزها عن مواجهة التحديات النفسية والمجتمعية التي تعرضت لها.
وأعلن الشيخ تكبد النقابة لخسائر مالية قدرها بمليارات الجنيهات في أحداث فض الاعتصام، نتيجة حرق (10) خيام كانت تستخدم كعيادات داخل مقر الاعتصام، وإتلاف الأدوية والمحاليل الطبية والأجهزة، إضافة الى أكثر من (20) دورة مياه.
الخرطوم: سلمى عبد العزيز
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
على طه
2019/07/10 at 4:56 م (UTC 2) رابط التعليق
الاغتصاب جريمة نكراء و المتهم الأول الجهات النظامية و لكن يجب التحقق و التبيان دون إلقاء التهم جزافا فالاعتصام ملئ بالمجرمين و متعاطي المخدرات و النيقرز و قد يكونوا اقلية وسط الغالبية العظمى من الشباب الشرفاء و لكن يكفي اقلية لحدوث هذه الجرائم خاصة إذا وجد المغتصب شابة بنت عوائل تبيت معه في خيمة واحدة.. لا تهربوا من الحقائق و فكروا بالعقل قبل أن ترموا كل شيئ على الكيزان و العساكر.