مصرع معتادي إجرام بتبادل إطلاق نار بالمناقل

لقي اثنان من معتادي الإجرام بمحلية المناقل مصرعهما صباح امس في تبادل لإطلاق النار مع القوات النظامية وذلك أثناء إيقاف القوات النظامية لعربتين محملتين بأبقار مسروقة. وأعلن مدير شرطة محلية المناقل العقيد شرطة سيف الدولة إبراهيم عن القبض على اثنين آخرين من الجناة من معتادي الإجرام لدى سجلات الشرطة .
ولفت إبراهيم لفتح بلاغات على الجناة تحت المواد 175 النهب والمادة 26 أسلحة بدون مسوق قانوني و182إتلاف جنائي و152 الوفاة في ظروف غامضة. فيما أوضح الملازم خضر ميرغني محمد لـ(سونا) أن العصابة التي تم القبض عليها من أخطر العصابات بالمحلية حيث بادرت بإطلاق النار مما أجبر القوة النظامية على الرد عليها دفاعا عن النفس مما أدى لوفاة اثنين من الجناة. وقال إن المعروضات تشمل عددا من الأبقار المسروقة وأدوات كسر مختلفة وعربتي بوكس كما تم ضبط قطعتي سلاح من نوع كلاشينكوف إحداهما تم الاستيلاء عليها من أحد أفراد القوات النظامية وعدد من الأعيرة النارية.
وجدد التزام القوات المسلحة بحماية الشعب وممتلكاته وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن، مؤكداً استعداد القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه ترويع أمن واستقرار المواطن.
الإنتباهة