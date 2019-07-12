الثروة الحيوانية: مقترح لإنشاء مدينة متكاملة للجلود

أعلن دكتور أحمد محمود شيخ الدين وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية المكلف عن مقترح لإنشاء مدينة متكاملة للاستفادة من الجلود بمدينة غرب أمدرمان وإنشاء مدابغ حديثة لتصنيع الجلود.
وقال الوكيل في حواره مع (سونا) إن الأرضية للمدينة جاهزة فقط يبقى التمويل لها، داعياً القطاع الخاص للمشاركة في تمويلها.
وأكد بشأن دور بنك الثروة الحيوانية في تطوير الصادر أنه ليس له دور في تمويل الصادر وتنمية قطاع الثروة الحيوانية رغم أنه بنك متخصص.
وقال إنه تم إلغاء وبشكل مفاجئ مؤسسة تسويق الماشية واللحوم التي كانت مسؤولة عن كل صادرات الثروة الحيوانية ورابحة بشكل كبير وأنشئ بدلا عنها بنك الثروة الحيوانية.
وقال الوكيل إن البنك ليس له علاقة بتمويل وتنمية قطاع الثروة الحيوانية مثل البنك الزراعي الذي يساهم في دعم التنمية الزراعية والمزارعين.
وأوضح الوكيل بشأن تمويل الصادرات أن هناك إشكاليات في التمويل، قائلا “يفترض أن يعاد تنظيم شعبة المصدرين حتى يتم تمويلهم وأن يتحدوا في شكل شركات أو مجموعات.
وأشار الوكيل إلى أن قطاع الثروة الحيوانية مورد متجدد وغير ناضب ويساهم في الناتج القومي بـ20% وأكثر من 60% من الناتج الزراعي، ويرفد الخزينة بالعملات الصعبة ويحقق الأمن الغذائي، ويمتلك السودان أكثر من 109 ملايين رأس من الماشية تقريبا.
سونا