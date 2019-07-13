وقفة احتجاجية لتجمع مهجري سدي عطبرة وستيت تطالب بعد افتتاح السد

نفذ تجمع مهجري سدي عطبرة وستيت، وقفة احتجاجية أمام مسجد ودالحليو العتيق أمس عقب صلاة الجمعة، ورفع المحتجون شعارات تنادي بعدم افتتاح السد قبل تحقيق مطالب المهجرين.
وطالب المحتجون بإعادة النظر في كشوفات التهجير الاقصائيه وتعويض أصحاب الاراضي الزراعية وإعطاء المهجرين مساحات زراعية كما وعدتهم وحدة التوطين، وشددوا على ضرورة توفير الخدمات الاساسية في المنطقة.
وقال عضو التجمع مصعب بشير العوض، في تصريح لـ(الجريدة) أمس، إن معظم المهجرين أكدو وقوفهم ضد أي محاولة لافتتاح السد قبل الرجوع إليهم وتحقيق مطالبهم، وأوضح أن القرى المتأثرة لم تجنْ من قيام السدين أي ثمرة، وتحسرعلى فقدان المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية التي كانت متوفرة بقراهم وأشار الى انتزاع جميع الاراضي الزراعية المجاورة للسد من قبل وجدة تنفيذ السدود وقامت بتعويض اصحابها مبالغ ماليه تقدر ب 400 جنيه لكل فدان فقط.
وكشف مصعب عن فشل كل المدن التي تم تكوينها من عدة قرى بسبب افتقارها لمصادر الدخل والانتاج، ما ادى لانتشار البطالة وغياب اي فرص عمل لعدم قيام مشاريع.
وتمسك عضو التجمع بأهمية استرداد الحقوق وما سلبته لجان التهجير، وكشف عن تقاضيها رشاوى تمثلت في منازل وأموال كثمن لاقناع الاهالي للتخلي عن اراضيهم.
الخرطوم: ندى رمضان
صحيفة الجريدة