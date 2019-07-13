بالفيديو .. فيل يصفع سائحة على وجهها في مقطع فيديو صادم

حصلت طالبة على صفعة قوية على وجهها من فيل أفريقي أثناء تصويره.
كانت الفتاة في رحلة مدتها 12 يوما إلى زامبيا مع مدرستها الثانوية عندما وقع الحادث، وأثناء جولتها لتناول العشاء في أول ليلة لها بعد قرابة 30 ساعة من السفر صادفت الفيل الضخم.
وقالت الفتاة إنها وقفت مع زملائها لالتقاط الصور لكن الفيل مد خرطومه للأمام وصفعها على وجهها، وتسبب في طيران هاتفها. ولحسن حظها، كان زميل لها يقف خلفها وتمكن من إمساكها قبل أن تسقط.
وذكرت التقارير أن مقطع الفيديو حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد مشاركته على تويتر.
بوابة فيتو