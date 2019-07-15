لص يسرق (باسم) من مطعم بالسوق الشعبي

تمكن لص من سرقة رأس خروف مشوي (باسم ) ، من مطعم شعبي بالسوق الشعبي الخرطوم .
وقال شهود عيان إن اللص كان مخموراً وتمكن من سرقة الباسم أثناء إنشغال الطباخ مع الزبائن ولاذ بالهرب ، إلا أن الطباخ إنتبه له ولحق به ، وتمكن من القبض على اللص وأوسعه ضرباً بعصا كان يحملها الطباخ بحسب صحيفة آخر لحظة .
حيث ضربه في أماكن متفرقة من جسده مسبباً له الأذى الجسيم وكاد أن يرديه قتيلاً .
الخرطوم ( كوش نيوز )
2 التعليقات
عزالدين وديدي
2019/07/15 at 10:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو كنت مكان الطباخ لاجلسته في المطعم ووفرت له كل المكملات لياكل حتى يشبع
عباس
2019/07/15 at 8:45 م (UTC 2) رابط التعليق
يا سلام عليك ياعز الدين ، ده التصرف الطبيعي والتلقائي الببادر بيهو أي ضمير إنساني بصورة عفوية وتلقائية ، حتى الزبائن أقرب واحد ممكن يشتري ليهو الباسم الاشنهاهو ده ….
بعدين يا المحرر معقولة صور قووقل دي كلها ما فيها صورة للباسم خاتي لينا الصورة الرمزية كبسة دجاج؟؟؟