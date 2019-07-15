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جرائم وحوادث

2019/07/15

2019/07/15


لص يسرق (باسم) من مطعم بالسوق الشعبي



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تمكن لص من سرقة رأس خروف مشوي (باسم ) ، من مطعم شعبي بالسوق الشعبي الخرطوم .

وقال شهود عيان إن اللص كان مخموراً وتمكن من سرقة الباسم أثناء إنشغال الطباخ مع الزبائن ولاذ بالهرب ، إلا أن الطباخ إنتبه له ولحق به ، وتمكن من القبض على اللص وأوسعه ضرباً بعصا كان يحملها الطباخ بحسب صحيفة آخر لحظة .

حيث ضربه في أماكن متفرقة من جسده مسبباً له الأذى الجسيم وكاد أن يرديه قتيلاً .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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2 التعليقات

      1. 1
        عزالدين وديدي

        2019/07/15 at 10:01 ص (UTC 2) رابط التعليق

        لو كنت مكان الطباخ لاجلسته في المطعم ووفرت له كل المكملات لياكل حتى يشبع

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        1. 1.1
          عباس

          2019/07/15 at 8:45 م (UTC 2) رابط التعليق

          يا سلام عليك ياعز الدين ، ده التصرف الطبيعي والتلقائي الببادر بيهو أي ضمير إنساني بصورة عفوية وتلقائية ، حتى الزبائن أقرب واحد ممكن يشتري ليهو الباسم الاشنهاهو ده ….
          بعدين يا المحرر معقولة صور قووقل دي كلها ما فيها صورة للباسم خاتي لينا الصورة الرمزية كبسة دجاج؟؟؟

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