مغادرة الأفواج الأولى لحجاج كسلا للأراضي المقدسة

غادرت ولاية كسلا الأفواج الاولى من حجاج الولاية المكونة من خمسة أفواج المتجهة للأراضي المقدسة عبر ميناء سواكن بولاية البحر الاحمر وكان في وداع البعثة التي تضم محليات كسلا، ريفي كسلا، غرب كسلا، أروما نلكوك، والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد وعدد من قيادات الولاية وذوي وأسر الحجاج.
وهنأ الوالي لدى مخاطبته احتفال الوداع الذي أقيم بساحة وسط المدينة الحجاج الذين وقع عليهم الاختيار لأداء مناسك الحج هذا العام، مشيرا إلى أن الحج ورغم ما يصاحبه من مشقة وعنت إلا أن فيه لذة لا توجد في أي عبادة من العبادات، داعيا الحجاج للاقتداء بتوجيهات أمراء الافواج لتيسير أمورهم خاصة وأن معظم الحجاج لهذا العام يحجون لاول مرة بالاضافة للدعوة لهم ولذويهم وللسودان بأن يكون آمنا ومستقرا.
وعبر الوالي عن شكره للجنة العليا لأعمال الحج التي أشرفت وخططت ونفذت كافة أعمال الحج في كل المراحل علاوة على الجهات التي ساهمت وشاركت في خدمة ضيوف الرحمن.
من جانبه أشار رئيس لجنة تنظيم أعمال الحج الاستاذ عبد الباسط يس إلى حكمة مشروعية الحج التي تستوجب تحمل الصبر والمشاق، وقدم مدير الادارة العامة للارشاد والدعوة ممثل ادارة الحج الدكتور محمد خليفة دقليل عددا من الرسائل التوعوية والنصائح للحجاج واجبة التنفيذ والتي تعينهم على أداء المناسك لنيل الجزاء الاعظم من الله .
ودعا حجاج الولاية لأن يكونوا أنموذجا ومثلا في سلوكهم وأخلاقهم ومعاملاتهم والتحلي بالاخلاق الفاضلة في كافة تحركاتهم، مبينا انه سبق وأن نالت بعثات الولاية مراكز متقدمة في تقييم البعثات على مستوى السودان، وشدد على الاقتداء بمبدأ الإيثار أثناء شعائر الحج.
تجدر الاشارة إلى أن حصة الولاية لهذا العام بلغت 1008 وبلغ عدد المتقدمين للحج 2024 حاجا وحاجة.
السودانى