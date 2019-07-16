الكشف عن استيلاء عناصر من النظام المخلوع على (100) بئر ذهب

كشفت متابعات (المصادر) عن استيلاء عناصر من النظام المخلوع على (100) بئر ذهب بمناطق التعدين في ولاية البحر الأحمر.
وأبلغ معدنون بمنطقة تربايو العجوز التابعة لمحلية هيا عن تغول عناصر تابعة للنظام المخلوع بينهم نظاميون بالمعاش آخر لا يزال بالخدمة على (100) بئر يمتلكها المعدنون منذ العام 2007م بموقع الخط الاحمر.
وقال المعدن ـ صاحب بئر ـ عبدالله أبو سن لـ (الجريدة) أمس، إنه قبل حوالي 3 سنوات حضرت قوة نظامية على رأسها لواء وقامت بطرد المعدنين من آبارهم وسلمتها لمدنيين يتبعون للنظام البائد، وأضاف أن الآبار كانت تنتج كميات كبيرة من الذهب.
وأضاف أن تلك العناصر اختفت على نحو مفاجئ عقب سقوط النظام بعد أن نهبت كميات كبيرة من الذهب، وشدد على أنهم رجعوا الى استلام الآبار بحالتها الراهنة وتفاجأوا بإرسال تلك العناصر لمعدنين آخرين لعمل تسوية معهم لمغادرة الآبار.
وتوعد أبو سن بملاحقة العناصر المعنية قانونياً ومطالبتها بتعويض مالي عن كميات الذهب المنهوبة.
الخرطوم/ هيا: علي الدالي
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
حسين عبد الله
2019/07/16 at 1:11 م (UTC 2) رابط التعليق
طيب و انتو بقت حقتكم كيف. وللا هو نهب كيزان ضد نهب حرامية.