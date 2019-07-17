برلماني: أفريقيا لا يمكن أن تنسى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر

أشاد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني، بحرص السفير أسامة عبد الخالق، سفير جمهورية مصر العربية في أديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي بإقامة حفل استقبال العيد القومي بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو المجيدة بحضور كبار المسئولين من الحكومة الاثيوبية وقيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي وعدد كبير من سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في أديس أبابا، وكذا ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية التي لديها مكاتب تمثيلية بأديس أبابا، وعدد من الكتاب والصحفيين.
وقال “الجندي”، في بيان اليوم، إن الدول الأفريقية لا يمكن أن تنسى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر خاصة منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسئولية الرئاسة لمصر ونجاحه في إعادة مصر إلى حضن دول القارة السمراء.
وأشاد الجندي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وإثيوبيا على جميع المستويات، استنادًا إلى المصالح المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين والتعاون المشترك بين القاهرة وأديس البابا والتفاهم المشترك الذي يجمع القيادة السياسية في البلدين والذي يظهر بشكل واضح في القمم الثنائية التي تجمع كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد والتي كان آخرها لقاؤهما علي هامش القمة الافريقية التي عقدت في أديس أبابا فبراير من العام الجارى.
ووجه النائب مصطفى الجندى تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات الكبيرة التي حققها للقارة الإفريقية خلال الستة أشهر المنصرمة من عمر الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.
مصراوي