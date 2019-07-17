(10,559) طالباً يكملون إجراءات التقديم للجامعات في اليوم الأول

أعلن المدير العام لمركز المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهندس وليد محمد المبارك، إكمال 10,559 طالباً وطالبة إجراءات التقديم في اليوم الأول للتقديم.
وقال المدير العام إن التقديم سار بصورة طيبة دون أية عقبات تذكر، وأشار الى أن عدد الذين أكملوا التقديم في اليوم الأول من العام السابق بلغ 4608 طلاب وطالبة.
وأضاف المبارك في تعميم صحفي أمس، أن مجموع من تعاملوا مع النظام في يومه الأول بلغ 25834 طالباً وطالبة، من مجموع 165375 طالباً وطالبة توقع تقديمهم في الدور الأول، ولفت الى ان عدد الذين تعاملوا مع النظام في يومه الأول من العام الماضي 10178 طالباً وطالبة.
وذكرت الوزارة في تعميم صحفي أمس، أن ولاية البحر الأحمر احتلت المركز الأول من حيث عدد الطلاب الذين أكملوا التقديم وقاموا بتسليم استماراتهم الإلكترونية بنسبة 16.8% من مجموع طلاب الولاية المتوقع تقديمهم خلال تلك الفترة، محافظة بذلك على تفوقها الذي ابتدرته العام الماضي بالتفوق في اليوم الأول بنسبة 14.2%، تلتها هذا العام ولاية الخرطوم بنسبة 8.3% وولاية نهر النيل بنسبة 7.4%.
الخرطوم: عواطف إدريس
صحيفة الجريدة