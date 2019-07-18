“بعد أن قضى ٢٨ عامًا في السجن” .. شاهد: مفاجأة صادمة يفجرها قاضي المحاكمة لـ”سجين أمريكي” في قاعة الجلسة!

أطلق قاضي بولاية أوكلاهوما الأمريكية سراح سجين قضى مايقرب من ثلاثة عقود في السجن بعد اتهامه في قضية قتل عام ١٩٩١، حيث جاءت أقوال الشهود جميعها ضده أثناء جلسة المحكمة بمدينة تولسا، في ذلك الوقت.
وكان السجين الأمريكي الذي يُدعى “كوري أتشيسون” قد قضى ٢٨ عامًا في زنزانته خلال الاستئناف، قبل أن ينطق القاضي حكمه ويشكك في نزاهة أقوال الشهود، حيث أشار أن أحد الشهود قد أُجبر على الاعتراف ضد كوري.
وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن قاضي الجلسة قد أبدى غضبه من جهاز الشرطة، حيث أنهم تجاهلوا أقوال شاهدين اعترفوا بأن “أتشيسون” ليس المجرم الحقيقي.
وقال أتشيسون عقب الحكم: “أنا سعيد جدًا لإثبات برائتي ، لأن هدفي طوال هذه السنوات كان مجرد التحرر والخروج من السجن، لقد عُدت لبيتي ولأمي بعد أن ضاعت سنوات عديدة من حياتي في الزنزانة”.
صحيفة المرصد