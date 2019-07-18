بالصورة .. شاب يطلب يد حبيبته على صخرة آيلة للسقوط بين منحدرين: «مجنون»

قرر الشاب «كريستيان ريتشاردز» أن يضفى على طريقة طلبه ليد حبيبته إثارة أكثر من الطرق التقليدية، ليتقدم لطلب يدها على صخرة خطيرة تقع بين منحدرين على ارتفاع 3 آلاف متر.
فى البداية، اصطحب ريتشاردز حبيبته «بيكس مورلى» لممارسة رياضة المشى لمسافات طويلة فى دولة النرويج، لتأخذهم أقدامهم إلى جبال «كيراج» الشهيرة، والتى تعد واحدة من أشهر الواجهات السياحية هناك بسبب ظواهرها الجغرافية الاستثنائية، إذ يمكن بلوغ قمتها دون الحاجة لمعدات التسلق.
وبمجرد بلوغهما لأعلى نقطة فى الجبل، جلس الحبيبان يتطلعان لروعة المنظر من حولهما، إذ تحيط بهما الطبيعة الخلابة من كل جانب، السماء من فوقهما، ومياه المحيط الأطلسى بالأسفل، والصخور الجبلية حولهما، ولم تنته المغامرة بعد.
سحب «ريتشاردز» حبيبته «مورلى» لبلوغ الصخرة القابعة بين منحدرين فى جبال «كيراج»، وهى صخرة معروفة بأنها «الأخطر فى العالم»، حيث تبدو فى وضعية مرعبة، كما لو كانت آيلة للسقوط، أو هى كذلك فعلا، ومع ذلك، ما إن وطئت أقدامهما الصخرة، جلس الشاب على ركبته ليشهر خاتمًا ويطلب يد حبيبته للزواج، فى مشهد عبرت عنه الحبيبة بأنه كان من أسعد لحظات حياتها.
يقول «ريتشاردز» لصحيفة «ذا صن» البريطانية مازحا: «معظم الشباب الذين يقدمون على هذه الخطوة يكون لديهم تخوف من أن يتم رفضهم، إلا إن التخوف الوحيد لدينا كان بأن يسقط الخاتم من الأعلى لصعوبة العثور عليه»، ويستطرد: «أعتقد أن مولى قد قبلت الزواج منى لأنها أرادت النزول من على الصخرة والعودة لمكان آمن».
المصري لايت