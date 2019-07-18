شقيقة مايكل جاكسون تحيي حفلاً في جدة!

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2019/07/18
2019/07/18
أعلن الحساب الرسمي لموسم جدة اليوم (الأربعاء)، أن مغنية الراب الأمريكية جانيت جاكسون شقيقة مايكل جاكسون، ستحيي حفلا فنيا هذا الشهر ضمن فعاليات موسم جدة.
هذا ومن المنتظر أن يعلَن قريباً عن توقيت الحفل وكافة تفاصيله.
صحيفة المرصد
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