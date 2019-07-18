الأخبار > منوعات > شقيقة مايكل جاكسون تحيي حفلاً في جدة!
الأقسام :

منوعات

2019/07/18

2019/07/18


شقيقة مايكل جاكسون تحيي حفلاً في جدة!



شارك الموضوع :

أعلن الحساب الرسمي لموسم جدة اليوم (الأربعاء)، أن مغنية الراب الأمريكية جانيت جاكسون شقيقة مايكل جاكسون، ستحيي حفلا فنيا هذا الشهر ضمن فعاليات موسم جدة.

هذا ومن المنتظر أن يعلَن قريباً عن توقيت الحفل وكافة تفاصيله.

صحيفة المرصد

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.