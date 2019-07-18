بـ«ضربة كوريك» .. مصرع مسنة في مشاجرة بين عائلتين

لقيت مسنة مصرعها في مشاجرة بين عائلتي زوجين بالدقهلية، اليوم، بسبب نقل أثاث الزوجية، حيث قام مسن من عائلة الزوج بضربها بآلة زراعية «كوريك» مما تسبب في إصابتها.
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلقاس المركزي بمصرع مسنة تدعى هنية محمد أبوشعيشع، 75 سنة، نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد وصولها المستشفى مصابة بكسر في الذراع اليمنى في مشاجرة بقرية 5 عامر الحفير.
انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة برئاسة الرائد محمد حماد، رئيس مباحث مركز الستاموني، واتهمت أسرة المجنى عليها عوض عبداللطيف عبدالمحسن، 71 سنة، بضربها بآلة زراعية «كوريك» مما تسبب في وفاتها متأثرة بإصابتها.
وكشفت تحريات المباحث وجود مشاجرة بين عائلة محمد عبدالبارى محمد عبدالبارى وعائلة زوجته ياسمين عبودة السقا، بسبب علم الأخيرة بزواج زوجها عليها بمحافظة الوادى الجديد مما أثار غضبها هي وعائلتها.
وأكد شهود عيان أن أسرة الزوجة «ياسمين السقا» توجهت لمنزل الزوجية في غياب الزوج وقام شقيقها إسلام عبودة السقا ووالدتها موزة رمضان السيد حمودة بربط والدة الزوج وتدعى فاطمة عوض عبدالبر في كرسى، واستولوا على أثاث الزوجية ونقلوه إلى منزل أسرتها، وخلال الواقعة حضر زوج خالة الزوج الغائب ويدعى عوض عبداللطيف عبدالمحسن، 71 سنة، ومقيم بقرية 50 الحفير، وجدة الزوجة وتدعى هنية محمد أبوشعيشع 75 سنة، لمناصرة الطرفين وتبادلوا الشتم والسب فقام خال الزوج بضرب جدة الزوجة بالكوريك مما تسبب في إصابتها بكسر في الساعد الأيمن وعدة كدمات وتم نقلها المستشفى في حالة سيئة وتوفيت متأثرة بإصابتها.
تمكنت المباحث من ضبط المتهم وأرشد عن أداة الجريمة، كما تم القبض على الزوجة وشقيقها ووالدتها.
تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
المصري اليوم
1 التعليقات
عباس
2019/07/18 at 11:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
عائلة بيئة