«هرب مرتين من سجنين شديدي الحراسة».. عقوبتان قاسيتان على إمبراطور المخدرات المكسيكي «إل تشابو»

قررت محكمة في نيويورك بالولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حبس إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الملقب بـ “إل تشابو”، مدى الحياة.
وأدانت المحكمة “غوزمان” البالغ من العمر 62 سنة، في تهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة، ما استوجب إصدار حكم بسجنه مدى الحياة، إضافة إلى 30 سنة أخرى خلف القضبان، وتسديد غرامة قدرها 12.6 مليار دولار.
وفي شهر فبراير المنصرم، وجدت هيئة المحلفين أن “غوزمان” مذنب بتهريب كميات ضخمة من الكوكايين والهيروين والحشيش، إلى جانب تورطه في العديد من المؤامرات التي تهدف إلى ارتكاب عمليات قتل.
وقال “إل تشابو” قبل إصدار الحكم في حقه إن ظروف سجنه في انتظار التحقيق كانت بمثابة “عذاب ذهني”، مضيفا أن “الولايات المتحدة ليست أفضل من أي بلد فاسد آخر”.
يذكر أن “غوزمان” هرب مرتين من سجنين شديدي الحراسة في المكسيك، قبل أن يقبض عليه أخيرا سنة 2016، ثم يرحل إلى الولايات المتحدة في يناير 2017.
سكاي نيوز