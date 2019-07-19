٨ حيل لاقتناء أغلى الماركات العالمية بأرخص الأسعار

ما ندفعه أكثر في الملابس لا يعني أننا سنحصل دائما على الأفضل، فنفس القطعة التي كلفتك مئة دولار ربما تجدها بعد شهر بربع ثمنها.
حينما يحدث ذلك، نشعر وقتها بالخديعة والندم على ما أنفقناه دون داع. ولكن ما هو خديعة بالنسبة لك فرصة ذهبية للآخرين الذين يعرفون كيفية اقتناء نفس القطعة من علامة تجارية شهيرة بسعر أقل، ولتتعلمي ذلك يجب اتباع هذه الخطوات البسيطة لاقتناص الفرص أثناء التسوق.
1- بالتأكيد قد لاحظت أثناء شرائك من ماركتك المفضلة أن الاسم المدون على القطعة ليس اسم الماركة، وذلك لأن بعض دور الأزياء والعلامات التجارية لديها بالفعل عدد من الأسماء التجارية الفرعية تخرج من نفس المصنع ونفس الشركة الأم مع اختلاف الاسم فقط.
سبب ذلك أن الاسم الأكبر والمعروف يعرض من نفس القطعة عددا قليلا جدا ليصبح سعرها أعلى، وفي نفس الوقت تنتج الشركة نفس القطعة مرارا وتكرارا مما يؤدي لانخفاض سعرها بنفس الجودة لكن بسعر أقل. وهنا يمكنك البحث عن الأسماء الفرعية من ماركتك المفضلة للبحث عنها بين صفوف محلك المفضل -وخاصة أثناء العروض- أو البحث عن محلات بيع هذه الأسماء الفرعية بنفسها والتسوق منها.
2- إذا اخترت الشراء من المحال أو عبر الإنترنت فلا تشتري أبدا ملابس الصيف في فصل الصيف أو الربيع (موسم الاستعداد للصيف) واقتني ما تريدينه في خارج الموسم تماما. ففي بداية الشتاء تحاول محلات التجزئة توفير مساحة لبضائع الشتاء، ولذلك تبدأ الخصومات، ولكن انتظري للخطوات الثلاث القادمة.
3- لا تتسرعي بالشراء فور الإعلان عن الخصومات، فطوال يوليو/تموز وأغسطس/آب ستظل المتاجر مستمرة في تعديل أسعارها، لترتفع العروض من 50% إلى 70% وحتى إلى قطعة ومعها أخرى مجانا، ولو كان ذلك مقابل أنك سوف تضطرين لتخزين الملابس الجديدة لبضعة أشهر، إلا أنها طريقة رائعة للحصول على ملابس ثمينة بأسعار مناسبة.
4- من أفضل النصائح لاقتناص الفرص في الخصومات شراء المعاطف في أبريل/نيسان، والأحذية في مارس/آذار، وملابس السباحة في سبتمبر/أيلول. ولكن تأكدي من سياسة الاسترجاع في هذه الأشهر لأنه قد لا يكون في إمكانك إعادتها باعتبارها قطعا في غير موسمها ولن يتسنى لهم بيعها بعد ذلك.
5- إذا قررت شراء ملابس في غير موسمها سيكون عليك اختيار القطع الكلاسيكية الطابع، كالقمصان السادة والكاروهات، والبلوزات المطبوعة بالورود بالنسبة للنساء، والأحذية الفخمة ذات الطابع الهادئ والبنطلونات المناسبة لأي وقت دون المزيد من الإكسسوارات، ولا تختاري أية قطعة من موضة العام الحالية.
6- هناك مواقع متخصصة في بيع الماركات بخصم قد يصل إلى 80%، وليس عليك سوى المتابعة اليومية لآخر العروض، أو التسجيل ببريدك الإلكتروني لتصلك كل الأخبار، مثل ذي أوت نت “The outnet”، نت آبورتر “Net-a-porter”.
موقع فانت بريفي “VENTE-PRIVEE” يقدم آخر كل موسم خصما كبيرا يقترب من 90% على ملابس النساء والرجال والأطفال والإكسسوارات، وحتى الأدوات المنزلية يمكن متابعته لشراء قمصان وفساتين استثنائية بأقل من 25 دولارا، وتعلمي اقتناء الفرص لأن المعروض بهذا السعر لا يبقى كثيرا.
موقع مثل درس فور لس “Dress-for-less” لا يقدم خصومات أكثر من 70% فقط، وعكس المواقع الأخرى لن تكوني في عجلة من أمرك للحاق بأفضل الأسعار، وستجدين عبره أحدث أزياء تومي هيلفيغر.
7- تعمل الماركات العالمية على عرض الملابس والإكسسوارات بأسعار أقل على الإنترنت لتوفير سعر التوزيع والشحن والعرض في كل دولة، ويعد البحث على أمازون Amazon أفضل وأسهل طريقة للحصول على قطعك المفضلة بسعر أقل من متاجر البيع بالتجزئة.
8 -ولكن النصيحة الأهم ألا تدعي شغفك ينفق أموالك بدلا منك لأن ما يطلق عليها مواقع فلاش سيلز “Flash sales” ستجعلك مفلسة ترتدي أغلى الماركات، لأنها تعتمد على عرض واحد في اليوم بأقل سعر ممكن، ومن أمثلة هذه المواقع Gilt ،Ideel ،Zulily ،HauteLook.
الجزيرة