المجلس العسكري لن يسلم السودان الي قوي الحرية والتغيير فهم ليس لديهم قدرة تنظيمية او سياسية لقيادة البلاد

أي واحد يتكلم في الشأن العام والسياسي بعد 6 ابريل وعاملين لينا ازعاج شديد اتمني مره اخري أن تحترمو خبرتكم السياسية الصغيرة جداً في الشأن العام وأن لا تتعبونا معكم ومن الافضل التواضع والتعلم ومعرفة حقائق الامور وتحليلها ومشاورة من لهم الخبرة بدل عاملين فيها الترابي والهندي والمحجوب،،، وانتم الي الان لا تعرفون الفرق بين قوي الحرية والتغيير والاحزاب المكونة لها هم منو او ما حقيقة تجمع المهنيين الشيوعي،،،
الي كل من استهتر بتحليلنا للامور وقلنا لكم لن يتم توقيع بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير ،،، كله شغل سياسي يقوم به المجلس العسكري فهو يعرف حقيقة الامور السياسية في البلاد اكثر منكم ،،، لن يسلم البلاد الي قوي الحرية والتغيير فهم لا مقدره تنظيمية او سياسية لقيادة البلاد ،،، وكل ما يحدث فورة شباب هايج في الشارع العام وسايقنه سواقه ناس قحت وتجم ،،، كل شيء بوقته ،،، الان مرحلة العمل السياسي وليس الانتفاضي،،، من يفهم.
Muhammad Alsir
فيسبوك