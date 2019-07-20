فتاة تسدد (9) طعنات الي حبيبها بعد زواجه

سددت فتاة في العقد الثاني من العمر (9) طعنات قاتلة حبيبها السابق بعد تركها وتزوج بفتاة أخرى ,
وبحسب البلاغ المقدم في مواجهة الفتاة المتهمة بأنها كانت تقيم علاقة غرامية مع الشاب المجني علية ، ونشب خلاف بينهما أدى الي قطع العلاقة بينهما وإنفصلا عن بعضهما لعدة أشهر ، الى أن علمت المتهمة بأن حبيبها قد عقد قرانه على إحدى الفتيات ، مما أثار غضبها ، وإتصلت به هاتفياً أبدت سعادتها لزواجه ، وأنه طلب منها أن يلتقيا بمنطقة بمايو ، فذهبت لرؤيته ، ولكنه فاجأها بأنه يريد إسترداد ماقدمه لها من أموال أثناء علاقتهما السابقة ، وحينها دار بينهما نقاش حاد وقام الشاب بضربها وحاول طعنها ، وتمكنت من مقاومته وإنتزعت منه السكين وسدد له ( 9) طعنات وفرت من مسرح الجريمة ، وإستعان المجني علية بسائق ركشة قام بإسعافه للمستشفى ، حيث تلقى العلاجات اللازمة .
وبحسب صحيفة أخر لحظة ، كان قرار الطبيب أن الطعنات سطحية وفي مناطق غير خطرة ، ودون المجني علية بلاغ بقسم الشرطة حي النصر بالحادثة ، وتم القبض على المتهمة على ذمة القضية .
الخرطوم ( كوش نيوز )